Ordu'da tırdan ayrılarak kameriyeye çarpan dorse hasara yol açtı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde tırdan ayrılan dorsenin kameriyeye çarpması hasara neden oldu.
Çınarlık Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine inşaat malzemesi getiren 28 ABP 196 plakalı tırın dorsesi, yük boşaltma çalışması tamamlandığı sırada araçtan ayrıldı.
Bir süre sürüklenen dorse, site içindeki kameriyeye çarparak durabildi.
Bu sırada kameriyede oturanlar, durumu fark edip hızla uzaklaşarak yara almadan kurtuldu.
Kaza, site bahçesinde hasara yol açtı.
Kaynak: AA
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