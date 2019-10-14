Ordu'da tırın çarptığı yaya öldü
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:48 Kaynak: AA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden Şevki Çatı yönetimindeki 77 AAK 158 plakalı tır, Atatürk Bulvarı Yeni Sanayi Kavşağı'nda Fahri Oskay'a (83) çarptı.
Kazada, yaşlı adam olay yerinde öldü.
Oskay'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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