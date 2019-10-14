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Ordu'da tırın çarptığı yaya öldü

33 dakika önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Ordu'da tırın çarptığı yaya öldü, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden Şevki Çatı yönetimindeki 77 AAK 158 plakalı tır, Atatürk Bulvarı Yeni Sanayi Kavşağı'nda Fahri Oskay'a (83) çarptı.

Kazada, yaşlı adam olay yerinde öldü.

Oskay'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Altınordu, Giresun, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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