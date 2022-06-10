Kazada tır sürücüsü, aracı itenler ve araçtaki bir kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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