Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

10.06.2022 12:27

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hasan Bolat'ın (67) kullandığı 64 ER 663 plakalı otomobil, Ordu Çevre Yolu'ndaki Öceli Tüneli içinde arızalandı.

Araçtan inen 2 kişinin iterek yol kenarına çekmeye çalıştığı otomobile, S.Ö. yönetimindeki 34 VV 8342 plakalı tır yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, duvara çarparak durabildi.

Otomobilin sürücüsü Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada tır sürücüsü, aracı itenler ve araçtaki bir kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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