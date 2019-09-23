Son Dakika Haberleri: Ordu'da TKDK'den 67 projeye 67 milyon lira destek
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Ordu'da TKDK'den 67 projeye 67 milyon lira destek

1 saat önce

Ordu'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) tarafından sağlanan proje desteklemelerine ilgi artıyor.

Ordu'da TKDK'den 67 projeye 67 milyon lira destek, System.String[]

Ordu'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) tarafından sağlanan proje desteklemelerine ilgi artıyor.


Vali Seddar Yavuz'un da üzerinde önemle durduğu ve sürekli gündeme getirdiği TKDK desteklemelerinden yararlanan yatırımcıların sayısı her çağrı döneminde artıyor.


Ordu'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun haziran ayında tamamlanan 5. çağrı döneminde toplam yatırım tutarı 18 milyon lira olan 10 proje, ağustos ayı sonunda tamamlanan 6. çağrı döneminde toplam yatırım tutarı 49 milyon lira olan 57 proje başvurusu kabul edildi. Haziran ve ağustos ayındaki çağrı dönemlerinde kabul edilen toplam 67 projenin yatırım tutarı ise 67 milyon 423 bin lira oldu.


TKDK tarafından kabul edilen projeler arasında hayvansal üretime yönelik ahır, ağıl ve kümes projeleri, gıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik beyaz et, su ürünleri, meyve sebze işleme tesisleri projeleri, yöresel ürünler, fındık mamulleri, ahşap atölyeleri, tekstil atölyeleri gibi projeler ile birlikte turizm projeleri de ağırlıklı olarak yer alıyor.


TKDK'nın önemli desteklemelerde bulunduğuna dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, TKDK'nın çağrı ilanlarının takip edilerek, kırsal kesimde yatırım yapmak isteyenlerin bu desteklemelerden faydalanmaları çağrısında bulundu. - ORDU

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
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