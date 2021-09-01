Ordu'da TMO fındık alımlarına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ordu'da fındık alımına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde depo kiraladı.

TMO, önceden randevu alan üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 27, levant kaliteyi 26,5 ve sivri kaliteyi 25,5 liradan alıyor.

İlk günde üreticilerin TMO'ya ilgisinin oldukça fazla olduğu gözlendi.

Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO'nun alım yaptığı depoyu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soydan, AA muhabirine, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde TMO'nun alım merkezlerinde üreticiden fındık alındığını belirtti.

Merkezlerde günlük 75 tona kadar alım yapılabileceğini ifade eden Soydan, bu durumun üreticilerin taleplerine göre değişebileceğini aktardı.

Soydan, devlet kanalıyla TMO'nun fındık piyasasında olmasının önemine işaret ederek, "Şu anda serbest piyasada oluşan fiyatlar TMO'nun fiyatlarının altında seyrediyor. Serbest piyasada 50 randımanlı fındığın kilogramı 24 lira seviyelerinden işlem görüyor." dedi.

Üreticilere, fındıklarını TMO'nun alım kriterlerine uygun şekilde hazırlayıp getirmeleri çağrısında bulunan Soydan, "Üreticimiz fındığını yeteri kadar kurutmalı, içerisindeki çürükleri mutlaka ayıklamalı." ifadesini kullandı.

Kriterlere uygun şekilde getirilen fındığın randımanının daha yüksek çıkabildiğine dikkati çeken Soydan, artan her randımanın üreticiye daha fazla kazanç sağladığını kaydetti.

Gülyalı ilçesine bağlı Taşlıçay Mahallesi'nden gelen üretici Ali Akbulut, TMO'ya fındık verdiği için mutlu olduğunu belirterek, bu konuda kendilerini mağdur etmeyen yetkililere teşekkür etti.