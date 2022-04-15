Ordu'da tomruk deposunda korkutan yangın - Son Dakika

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, İl Orman Müdürlüğü'ne ait tomruk deposundaki eski hizmet binasında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Turnalık Mahallesi'nde bulunan, Ordu Orman İl Müdürlüğü'ne ait tomruk deposunda bulunan eski hizmet binasında yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binanın çatı kısmı tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU