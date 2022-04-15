Ordu'da tomruk deposunda korkutan yangın - Son Dakika
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Ordu'da tomruk deposunda korkutan yangın

15.04.2022 16:27
Ordu'da tomruk deposunda korkutan yangın

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, İl Orman Müdürlüğü'ne ait tomruk deposundaki eski hizmet binasında çıkan yangın söndürüldü.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, İl Orman Müdürlüğü'ne ait tomruk deposundaki eski hizmet binasında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Turnalık Mahallesi'nde bulunan, Ordu Orman İl Müdürlüğü'ne ait tomruk deposunda bulunan eski hizmet binasında yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binanın çatı kısmı tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Ordu'da tomruk deposunda korkutan yangın
Ordu'da tomruk deposunda korkutan yangın

YORUMLAR
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Kocasinan Belediyesi'nde yangın Kocasinan Belediyesi'nde yangın Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın söndürüldü Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Kabadüz, Yangın, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da tomruk deposunda korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da tomruk deposunda korkutan yangın - Son Dakika
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