Ordu'da Toplam 19 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde AK Parti...
1 saat önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Ordu'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Çatalpınar - Ahmet Türe - AK PartiKabadüz - Yener Kaya - AK PartiKorgan - Tuncay Kiraz - AK Parti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:46 Kaynak: AA
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