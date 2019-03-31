Son Dakika Haberleri: Ordu'da Toplam 19 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde AK Parti...

Ordu'da Toplam 19 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde AK Parti...

40 dakika önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Ordu'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Akkuş - İsa Demirci - AK PartiÇatalpınar - Ahmet Türe - AK PartiKabadüz - Yener Kaya - AK PartiKorgan - Tuncay Kiraz - AK Parti.

Ordu'da Toplam 19 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde AK Parti..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Ordu'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Akkuş - İsa Demirci - AK Parti

Çatalpınar - Ahmet Türe - AK Parti

Kabadüz - Yener Kaya - AK Parti

Korgan - Tuncay Kiraz - AK Parti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:00 Kaynak: AA

İsa Demirci, Akkuş, AK Parti, Ordu, Güncel
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