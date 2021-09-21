Toplu taşıma araçlarında "Vatan size minnettar" anonsu başlatıldı - Son Dakika

Ordu'da toplu taşıma araçlarında şehit yakınları ve gaziler, "Vatan size minnettar" anonsuyla karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla toplu taşıma araçlarında şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlatıldı.

Ulaşım Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen uygulamada, kent kartlarına yapılan güncelleme ile şehit yakınları ve gaziler, araçlarda kartlarını cihaza okuttuklarında "Vatan size minnettar" anonsuyla karşılanıyor.

Uygulamayı kullanan Ordulu gazi Astsubay Ersin Ölmez, kimliği otobüste okuttuğunda anonsu duyunca mutlu olduğunu ve duygulandığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in şehit ve gazi ailelerine karşı ilgisini bildiklerini belirten Ölmez, "Ancak bu uygulaması bizleri daha da çok mutlu etti. Artık toplu ulaşım araçlarını kullanırken okuttuğumuz kartlarımızda bu anonsun olması hem bizleri hem de vatan sevgisi olan herkesi duygulandırıyor." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz ise gazi ve şehit ailelerini her fırsatta hatırlayan, onlarla bir olan Güler'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürü Ali Kemal Günhan da Altınordu ilçesinde elektronik kart uygulaması olan tüm toplu taşıma araçlarında gazi ve şehit yakınlarının kartlarını okutturduklarında bu anonsun duyulacağını aktararak, "Yeni başladığımız bu uygulama devam edecek. Tüm gazi ve şehitlerimizin hakları inanın ödenmez. Bu vesile ile tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygı ile selamlıyorum." ifadesini kullandı.