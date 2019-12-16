Ordu'da trafiğe sıkı denetim - Son Dakika

Ordu'da son bir haftada 85 araç daha trafikten men edildi.



Ordu'da geçen hafta 9-15 Aralık 2019 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 28 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 15 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 8 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 80 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 569 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 42 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 6 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.



Toplam 753 araç sürücüsüne yasal işlemin yapıldığı uygulamalarda 28 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 85 araç trafikten men edildi. - ORDU