Ordu'da trafiğe sıkı denetim - Son Dakika
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Ordu'da trafiğe sıkı denetim

6 saat önce

Ordu'da son bir haftada 85 araç daha trafikten men edildi.

Ordu'da trafiğe sıkı denetim, System.String[]

Ordu'da son bir haftada 85 araç daha trafikten men edildi.


Ordu'da geçen hafta 9-15 Aralık 2019 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 28 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 15 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 8 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 80 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 569 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 42 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 6 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.


Toplam 753 araç sürücüsüne yasal işlemin yapıldığı uygulamalarda 28 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 85 araç trafikten men edildi. - ORDU

Aralık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:53 Kaynak: İHA
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