Ordu'da trafiği tehlikeye atanlara 569 bin liralık ceza

Ordu'da, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan uygulamalarda, çeşitli kuralları ihlal eden araç sürücülerine toplamda 569 bin 629 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.



Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde polis ekiplerinin sorumluluk alanları içerisinde trafik kazalarını en aza indirmek adına denetimlerin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"21 modifiyeli araç sürücüsüne 4 bin 427 TL, 19 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten 9 bin 834, 124 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden 25 bin 610, 59 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 77 bin 178, 503 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan 152 bin, 92 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan 21 bin 238, 25 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan 2 bin 700, 3 araç sürücüsüne de kask kullanmamaktan 324 TL olmak üzere, diğer denetimlerle birlikte toplam 9 bin 31 araç kontrol edilmiş, bin 709 araç sürücüsüne 569 bin 629 TL trafik idari para cezası uygulanmış, 59 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş, 123 araç trafikten men edilmiştir."



Yapılan açıklamada ayrıca, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenliği ile trafik kazalarını azaltmaya yönelik kontrol ve denetimlerin kararlılıkla, yoğun, etkili ve süreklilik arz edecek şekilde devam edeceği belirtildi. - ORDU