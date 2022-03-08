Ordu'da trafik denetimleri - Son Dakika
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Ordu'da trafik denetimleri

08.03.2022 10:32
Ordu'da trafik denetimleri

Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor.

Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor.

28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 45 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 13 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 14 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 92 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 578 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 62 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 40 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 10 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 67 araç trafikten men edilirken, 45 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

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28 Şubat, Tragger, Mart, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik denetimleri - Son Dakika


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