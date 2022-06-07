Ordu'da trafik denetimleri - Son Dakika
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Ordu'da trafik denetimleri

07.06.2022 17:42
Ordu'da trafik denetimleri

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 75 araç trafikten men edildi.

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 75 araç trafikten men edildi.

İl geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 41 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 33 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 114 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 485 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 38 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 38 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 54 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 75 araç trafikten men edilirken 41 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik denetimleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da trafik denetimleri - Son Dakika
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