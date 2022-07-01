Ordu'da trafik denetimleri - Son Dakika
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Ordu'da trafik denetimleri

01.07.2022 12:23
Ordu'da trafik denetimleri

Ordu'da, trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini arttırmak adına polis ekipleri tarafından araç sürücülerine yönelik yapılan denetimler sürüyor.

Ordu'da, trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini arttırmak adına polis ekipleri tarafından araç sürücülerine yönelik yapılan denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, gün içerisindeki çeşitli noktalarda sürücülere yönelik denetimlerine devam ediyor. Trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yapan ekipler, radarlı hız tespiti, trafiği tehlikeye sokan modifiyeli araçlar, emniyet kemeri kontrolü, cep telefonu kullanımı, yüksek sesle müzik dinleme, gürültülü egzoz, makas atan sürücüleri kapsayan denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Gün içerisinde farklı noktalarda oluşturulan ve farklı saatlerde sürekli olarak devam eden denetimler çerçevesinde, kurallara uymayan ve trafiği tehlikeye sokan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Ekipler ayrıca, cezai işlem uyguladıkları ve denetim amaçlı durdurdukları araç sürücülerine dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları araçlarda bulunan kişileri tek tek kimlik kontrolünden geçirerek, genel bilgi taraması da (GBT) yapıyor. Ekipler denetimlerin farklı saatlerde ve farklı noktalarda sürekli olarak devam edeceğini belirtiyor.

Araç sürücüleri, denetimlerin kendileri ve trafikte tüm sürücüler ile yaylar açısından önemli olduğuna değinerek, herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Sürücüler ayrıca, denetimler sayesinde trafik kazalarında azalma gözlemlediklerini ifade ediyor. - ORDU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik denetimleri - Son Dakika

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