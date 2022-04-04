Ordu'da trafik denetimleri hız kesmiyor - Son Dakika
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Ordu'da trafik denetimleri hız kesmiyor

04.04.2022 17:31
Ordu'da trafik denetimleri hız kesmiyor

Ordu'da trafik denetimleri hız kesmeden sürüyor.

Ordu'da trafik denetimleri hız kesmeden sürüyor.

28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 39 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 27 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 23 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 117 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 709 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 32 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 28 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 23 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 39 araç trafikten men edilirken 71 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

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Tragger, Nisan, Mart, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik denetimleri hız kesmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da trafik denetimleri hız kesmiyor - Son Dakika
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