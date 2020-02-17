Ordu'da trafik denetimleri sıklaştı - Son Dakika

Ordu'da trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Son bir haftada 456 sürücüye hız sınırını aşmaktan ceza kesilirken, 57 araç trafikten men edildi. 21 araç sürücüsünün de sürücü belgesine el konuldu.



10-16 Şubat tarihleri arasında 19 yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği 39 kişi yaralandığı Ordu'da il genelinde geçen hafta polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde 21 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 16 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 11 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 16 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 456 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 75 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 62 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.



Denetimlerle toplam 6 bin 59 araç kontrol edilirken, bin 155 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. Ayrıca, 57 araç trafikten men edilirken, 21 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU