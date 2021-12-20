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Ordu'da trafik denetimleri sıklaştı - Son Dakika

Ordu'da trafik denetimleri sıklaştı

20.12.2021 19:26
Ordu'da trafik denetimleri sıklaştı

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde hız sınırını aşan sürücüler radardan kurtulamadı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde hız sınırını aşan sürücüler radardan kurtulamadı.

13-19 Aralık 2021 tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 30 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 20 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 18 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 128 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 406 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 54 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 40 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 25 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimde ayrıca 51 araç trafikten men edilirken 30 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Ordu'da trafik denetimleri sıklaştı

Tragger, Aralık, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik denetimleri sıklaştı - Son Dakika


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