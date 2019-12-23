Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı - Son Dakika

Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı

6 saat önce

Ordu'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı, System.String[]

Ordu'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Ordu- Samsun istikameti Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhur A. idaresindeki 34 TE 7748 plakalı minibüs ile Reyhan D.'nin kullandığı 52 RD 533 plakalık otomobil çarpıştı. Kazada otomobil kontrolden çıkarak takla atarken, sürücü Reyhan D. ve her iki araçta yolcu olarak bulunan biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi intikal etti. Kazayı duyarak gelen yaralıların yakınları fenalık geçirdi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülürken, kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Polis, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi
Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi

Son Dakika Haberleri
01:31 Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
01:28 Bağcılar'da sokak ortasında kurşun yağdırdılar:  2 yaralı - Son Dakika
01:24 Bağcılar'da sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 2 yaralı - Son Dakika
01:16 Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı - Son Dakika
01:15 BAĞCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR:  2 YARALI - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 01:36:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]