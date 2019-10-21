Son Dakika Haberleri: Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Fatsa- Aybastı kara yolu Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Sezgin K. yönetimindeki 55 NJ 168 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet D.'nin kullandığı 52 EC 625 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile Efrahim Kelleci yaralandı. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Kelleci burada yapılan müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. 49 yaşındaki Efrahim Kelleci burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:18 Kaynak: İHA
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