Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
59 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracı patpat ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde tarım aracı patpat ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Eskikızılcakese Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İbrahim Çiçek
yönetimindeki patpat ile Hamza Y. yönetimindeki 35 V 7252 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kazada patpat sürücüsü ve araçta bulunan Merve ve Aysel Hafsa Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan patpat sürücüsü İbrahim Çiçek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yaklaşık 40 dakika trafik tek şeritten sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:32 Kaynak: İHA
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