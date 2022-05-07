Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

07.05.2022 13:28

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandıORDU Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

ORDU Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalpınar ilçesi Davutoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıddık Çay yönetimindeki 52 ES 344 plakalı otomobil Fatsa- Aybastı karayolunda direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki betona çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan Cemal Çay olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sıddık Çay, Uğur Çay, Elmas Çay ve Nesiye Erkoç yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile soruşturma başlatıldı.

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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