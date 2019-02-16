Son Dakika Haberleri: Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobil, Demas kavşağında çarpıştı.

Kazada, araç sürücülerinden ağır yaralanan Aziz Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kılıç, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:08 Kaynak: AA

Fatsa, Ordu, Güncel
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