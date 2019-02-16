Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobil, Demas kavşağında çarpıştı.



Kazada, araç sürücülerinden ağır yaralanan Aziz Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kılıç, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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