Son Dakika Haberleri: Ordu'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ordu'da trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Alltınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ersin Alp (36) idaresindeki 52 GS 387 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobilden fırlayan sürücü, bir müddet sürüklenirken, araç iste takla atarak yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün, seyir halinde iken emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırladığı iddia edildi.

Olay yerine gelen Alp'in yakınları çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Polis ekipleri, yolun girişinin keserek, ulaşımın alternatif yoldan devam etmesini sağladı.

Sürücünün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Öte yandan, Ersin Alp'in Perşembe Belediyesi CHP Meclis üyesi olduğu öğrenildi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
Ordu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mursi'nin ölümü bir cinayettir" sözlerine yanıt Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor Oyuncu İpek Tuzcuoğlu verdiği kilolarla resmen eridi Son dakika! Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:18:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da trafik kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]