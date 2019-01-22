Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı
39 dakika önce
ORDU'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, Nuray Öneş yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
ORDU'nun Fatsa
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, Nuray Öneş yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Fatsa- Kumru
Karayolu'nda İbrahim Öner
yönetimindeki 52 AAJ 805 plakalı otomobil ile Metin Şensoy yönetimindeki 19 AT 005 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçtakilerden Nuray Öneş yaşamını yitirdi, İbrahim Öneş, Metin Şensoy, Zeynep Nur
Öneş, Önder Öneş, Zehra Medine Öneş, Yılmaz Şensoy ve Ferhat Şensoy yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla götürüldükleri Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanede tedaviye alındı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:21 Kaynak: DHA
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