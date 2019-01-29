Ordu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Kaza, ilçeye bağlı Saraçlı Mahallesi Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. idaresindeki 52 FK 258 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan C.Ö. isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - ORDU

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