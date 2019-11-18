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Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye'den Fatsa istikametine seyreden Ferit Şimşek yönetimindeki 55 ABS 404 plakalı motosiklet, Bayramca Tüneli içerisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Şimşek, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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