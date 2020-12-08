Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı

08.12.2020 00:10

Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı Ordu'nun Kumru ilçesinde park halindeki araca vuran otomobilin sürücüsü yaralandı, aracın savrulduğu işyerinde ise hasar oluştu.

Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde park halindeki araca vuran otomobilin sürücüsü yaralandı, aracın savrulduğu işyerinde ise hasar oluştu.

Olay, ilçeye bağlı Niksar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 52 BN 359 plakalı hafif ticari araca, sürücüsünün henüz adı öğrenilemeyen 52 DG 887 plakalı otomobil çarptı. Vurmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir işyerinin camlarına da hasar verdi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü, Kumru Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı
Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı
Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı
Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı

Otomobil, Niksar, Kumru, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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