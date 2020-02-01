Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 02.15'te Fatsa istikametinden Ünye'ye doğru gitmekte olan Ali Kansu Şen idaresindeki 52 AAK 449 plakalı otomobil, Fevziçakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Kırkevler mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak sahile uçtu.


Kaza sonrası takla atan otomobil içerisinde bulunan Ali Kansu Şen olay yerinde, Metehan Zoroğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken araçta bulunan diğer iki kişi Sinan Çiloğlu ile Alperen Okçu ağır yaralandı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ve Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sırasında aracın kaldırıma çarpmasıyla beraber kenarda bulunan palmiye ağacı da araçla beraber sahile uçtu. Kaza sonrası nöbetçi savcının incelemesinin ardından araç çekiciyle kaldırılarak sahilden götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:38 Kaynak: İHA
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