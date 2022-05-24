Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

24.05.2022 10:27
Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Annesini hastaneye götüren 21 yaşındaki Bedir Şahan Aşık ve annesi 52 yaşındaki Nurten Aşık kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Kumru-Korgan karayolu Bahçeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bedir Şahan Aşık(21) yönetimindeki 06 SN 9067 plakalı kamyonet ile Metin Kocabıyık yönetimindeki 52 BR 247 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan Bedir Şahan Aşık ile annesi Nurten Aşık(52) olay yerinde hayatını kaybederken diğer kamyonette bulunan sürücü Metin Kocabıyık ile Ahmet Kocabıyık ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Ordu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Ordu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kaynak: İHA

Korgan, Fatsa, Kaza, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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