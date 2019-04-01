Ordu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında, bir kadın torunu ile birlikte yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında, bir kadın torunu ile birlikte yaralandı.



Kaza, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatma B. idaresindeki 52 DB 847 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime A. (55) ve torunu olan Selim A.'ya (5) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları alarak, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.



Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - ORDU

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