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Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Karşıyaka Mahallesi itfaiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.E. idaresindeki 52 ABE 806 plakalı otomobil ile Atakan isimli sürücü idaresindeki 68 RA 298 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken, diğer araç ise savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralı olan 2 kişiyi tedavi amaçlı hastaneye götürürken, araçlar ise çekici vasıtası ile kaldırıldı.


Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - ORDU

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:56 Kaynak: İHA
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