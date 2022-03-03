Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi kavşağında karşı yöne geçmeye çalışan Akif Ç. idaresindeki 55 PR 951 plakalı otomobil, Ünye istikametine seyir halinde ilerleyen Cemil D. idaresindeki 55 SD 158 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Akif Ç. idaresindeki otomobil savrularak, karşı yönde ışıklarda bekleyen Yılmaz K. idaresindeki 52 M 5786 plakalı minibüsle çarptı. Kaza sonrası sürücü Akif Ç. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Azerbaycan uyruklu Gülnara M. isimli kadın yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU