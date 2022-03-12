Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

12.03.2022 19:01
Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ortayılmazlar Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umutcan K. idaresindeki 52 DM 525 plakalı otomobil ile Cesur Ç. idaresindeki 48 YD 332 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Cesur Ç.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Rıdvan K. ve Mahir O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralıları Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobillerin kaldırılması sonucu ulaşım normale döndü.

Kaza, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Ordu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Ordu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Ordu'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı Ordu'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Otomobil, Kaza, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya da kaybedip kazanmama serisini 7 maça yükseltti
18:36 Moldovalılar korku içinde! Putin'in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmak istemiyorlar
18:27 Yıldız Tilbe'nin tepki toplayan sokak köpeği paylaşımına Datça Belediyesi'nden cevap: Tatil için bizi tercih etmeyin
18:25 Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti!
18:23 Putin'den sonra Zelenski'den de müzekerelerle ilgili olumlu mesaj paylaştı: Bir şeyler konusunda anlaşmaya vardık
18:16 İstanbul'u esir eden kar, Süper Lig'i de etkiledi! Antalyaspor, Başakşehir maçına gelemiyor
18:10 Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak
17:56 Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan açıklamalar yaptı! Paylaşımında, ''Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun'' ifadelerini kullandı
17:26 Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti
17:22 Ortalık karıştıracak açıklama! TFF'den Ali Koç'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 19:13:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement