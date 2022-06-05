Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

05.06.2022 15:30
Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes Y. idaresindeki 52 ACY 497 plakalı otomobil ile Ünal Ç. idaresindeki 52 ACG 675 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza araçlar savrulurken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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