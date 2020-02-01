Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Arşuluk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Arı idaresindeki 55 KD 211 plakalı otomobil, yoldaki buzlanmanın da etkisiyle kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yapılan incelemede kaza sonrası sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Yusuf ve Muhammet Arı'nın da yaralandığı belirlendi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince hastaneye götürülürken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kabadüz, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:44 Kaynak: İHA
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