Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Kumru ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kumru- Fatsa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 52 EM 223 plakalı otomobil ile farklı bir otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)