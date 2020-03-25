Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı
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Ordu'nun Kumru ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Kumru ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kumru- Fatsa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 52 EM 223 plakalı otomobil ile farklı bir otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:35 Kaynak: İHA
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