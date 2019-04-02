Ordu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
46 dakika önce
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Çaybaşı
ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Döngeli Mahallesi mevkisinde Murat A. (19) yönetimindeki 52 AAV 505 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ergin İ. (44) yönetimindeki 55 KN 868 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Ergin İ. ile aynı araçta bulunan Muharrem İ. (36), Salihan İ. (38) ve 1 yaşındaki Ebrar Nisan İ. yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA
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