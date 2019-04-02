Son Dakika Haberleri: Ordu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ordu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

46 dakika önce

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Ordu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Döngeli Mahallesi mevkisinde Murat A. (19) yönetimindeki 52 AAV 505 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ergin İ. (44) yönetimindeki 55 KN 868 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Ergin İ. ile aynı araçta bulunan Muharrem İ. (36), Salihan İ. (38) ve 1 yaşındaki Ebrar Nisan İ. yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA

Çaybaşı, Ordu, Güncel
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