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Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kabadüz ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde Osman Kurucu yönetimindeki 55 NZ 491 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki bir binaya çarptı. Kaza sonrası büyük ölçüde maddi hasar oluşan otomobilde bulunan Osman Kurucu, Kıymet Kurucu, Hanife Bakıcı ve Seyfettin Kurulay çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ile yaralılar Ordu merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Caddesi, Kabadüz, Ordu, 3. Sayfa
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