Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı

7 saat önce

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü bankacı toplam 4 kişi yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü bankacı toplam 4 kişi yaralandı.


Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'a toplantı için giden ve içerisinde 3 banka yetkilisinin bulunduğu, Adem T. idaresindeki 34 AEC 991 plakalı otomobil ile Yavuz A.'nın kullandığı 61 ABK 558 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası otomobil ve kamyonet sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan bir bankanın şube müdürü Esra Aşık ve Ali Kemal Ş. yaralandı. 112 acil ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralılardan Esra Aşık'ın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Özgür Aşık'ın eşi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:38 Kaynak: İHA
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