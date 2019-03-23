Ordu'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
55 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Fatsa- Aybastı
karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Koşar yönetimindeki 60 RF
619 plakalı tır ile karşı yönden gelen Adem Emence'nin kullandığı 55 AIF 52 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Nuray, Emine Nur, Sıla
, Aysun, Özgür ve Hüdaver Emence yaralandı. Çevredeki vatandaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık 30 dakika tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:04 Kaynak: İHA
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