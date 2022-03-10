Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler - Son Dakika
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Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler

10.03.2022 00:57
Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler

Ordu'nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden iki sürücü hastane direğine çarparak durabildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden iki sürücü hastane direğine çarparak durabildi.

Kaza, Yüceler Mahallesi Ünye Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Nurettin Tanlak idaresindeki 41 NA 371 hafif ticari araç, Ünye Devlet Hastanesi karşısında bulunan ışıklarda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Erdal Öztürk idaresindeki 52 ABK 827 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç, Ünye Devlet Hastanesi'nin girişinde bulunan beton direğe çarptı.

Kaza anında bölgede kimsenin olmaması muhtemel bir farklı kazanın önüne geçerken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

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Tragger, Hastane, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler - Son Dakika


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