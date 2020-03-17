Ordu'da trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Ordu'da trafik kazasında 1 kişi öldü
7 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:32 Kaynak: AA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Erdem Yücetepe idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bolaman Irmağına devrildi.
Kazada, sürücü Yücetepe olay yerinde hayatını kaybetti.
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