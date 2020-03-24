Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Selim Öner (29) yönetimindeki 34 BK 9427 plakalı kamyonet, Gölevi Mahallesi'nde kontrolden çıkması sonucu, takla atarak karşı şeride geçti.
Kazada sürücünün yanı sıra eşi Ayşenur Öner (23) ve 2 yaşındaki oğlu Muhammed Sadık Öner yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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