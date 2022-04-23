Ordu'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Ordu'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

23.04.2022 14:51
Ordu'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Melih Yılmaz'ın cenazesi defnedildi.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Melih Yılmaz'ın cenazesi defnedildi.

Hasedüzü mevkisinde dün Z.E'nin kullandığı 34 DYP 994 kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Yılmaz için Gölköy Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Bekir Ertürk'ün kıldırdığı namazın ardından aynı bölgedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çocuğun yakınlarının yanı sıra Gölköy Kaymakamı Onur Bektaş ve Belediye Başkanı Fikri Uludağ ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Melih Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla ilçede çelenk sunma töreninin dışında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılmadı. Kutlamaların ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Gölköy Müftülüğünün sosyal medya hesabından, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencisi olan Melih Yılmaz'ın önceki gün bir programda Kevser suresini okuduğu anlara ait görüntüsü paylaşıldı.

Öte yandan, gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ordu'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
Ordu'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Altıntaşlı ilkokul öğrencileri havalimanını gezdi Altıntaşlı ilkokul öğrencileri havalimanını gezdi

Melih Yılmaz, Hisarcık, Gölköy, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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