Çufadar için Ordu Adliyesi önünde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel , Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş , Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören , hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trafik kazasında yaralanan avukat 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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