Ordu'da trafik polislerinin uyardığı genç kız 3 dakika sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da trafik polislerinin uyardığı genç kız 3 dakika sonra hayatını kaybetti

24.06.2023 10:00

Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosiklet kullanan Eda Toru, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanması nedeniyle trafik polisleri tarafından uyarıldıktan 3 dakika sonra kaza geçirerek hayatını kaybetti. Kaskı çıkan Toru, kaldırıma çarptıktan sonra reklam panolarının direklerine başını çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullandığı gerekçesiyle trafik polislerinin uyardığı Eda Toru (20), 3 dakika sonra kazada hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun yönüne giden Eda Toru'nun kontrolünü kaybettiği 27 AIY 790 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı. Kaza sırasında kaskı çıkan Toru, savrulup kaldırımdaki reklam panolarının direklerine başını çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eda Toru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Toru'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.Bu arada, kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre geride, seyir halinde olan trafik polislerinin Eda Toru'yu, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını gördüğü, durdukları kırmızı ışıkta dikkatli kullanması konusunda uyarıda bulundukları, bu uyarıdan 3 dakika sonra genç kızın kaza geçirdiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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Atatürk Bulvarı, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da trafik polislerinin uyardığı genç kız 3 dakika sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da trafik polislerinin uyardığı genç kız 3 dakika sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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