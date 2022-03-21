Ordu'da trafikte hataya yer yok - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da trafikte hataya yer yok

21.03.2022 18:50
Ordu'da trafikte hataya yer yok

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 26 araç trafikten men edilirken, 19 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 26 araç trafikten men edilirken, 19 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

14-20 Mart tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 19 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 8 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 9 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 36 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 324 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 30 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 17 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 7 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 26 araç trafikten men edilirken 19 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

YORUMLAR
500
Ordu'da torbacılara aman yok Ordu'da torbacılara aman yok Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçta aranan şahıs yakalandı Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçta aranan şahıs yakalandı

Tragger, Polis, Mart, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da trafikte hataya yer yok - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 18:56:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da trafikte hataya yer yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement