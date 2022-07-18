Öğlen saatlerinde Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adem Arslan traktörün kirlenen lastiklerini temizlemek için dereye girdi. Sağanak nedeniyle debisi yükselerek şiddetli akan derede akıntıya kapılan traktör sürüklenerek devrildi.
Derenin artasındaki tümseğe takılan traktörün üzerine çıkan Arslan, kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler halat yardımıyla traktör üzerinde mahsur kalan sürücüyü çekerek kıyıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olan sürücü kontrol amaçlı bir süre ambulansa alındı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı - Son Dakika