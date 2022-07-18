Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı - Son Dakika
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Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı

18.07.2022 21:05

Ordu'nun Perşembe ilçesinde Adem Arslan adlı bir vatandaş, traktörünün lastiklerini yıkamak için girdiği derede akıntıya kapıldı. Derenin ortasında traktörüyle mahsur kalan Arslan, ekipler tarafından halatla kurtarıldı.

Öğlen saatlerinde Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adem Arslan traktörün kirlenen lastiklerini temizlemek için dereye girdi. Sağanak nedeniyle debisi yükselerek şiddetli akan derede akıntıya kapılan traktör sürüklenerek devrildi.

TRAKTÖRÜN ÜZERİNE ÇIKIP KURTARILMAYI BEKLEDİ

Derenin artasındaki tümseğe takılan traktörün üzerine çıkan Arslan, kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER HALATLA KIYIYA ÇIKARDI

Ekipler halat yardımıyla traktör üzerinde mahsur kalan sürücüyü çekerek kıyıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olan sürücü kontrol amaçlı bir süre ambulansa alındı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı - Son Dakika
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