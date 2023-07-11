Ordu'da tünel çıkışındaki yol, yoğun yağışlara dayanamayıp çöktü! Çukurun içine bakanların ağzı açık kalıyor - Son Dakika
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Ordu'da tünel çıkışındaki yol, yoğun yağışlara dayanamayıp çöktü! Çukurun içine bakanların ağzı açık kalıyor

11.07.2023 13:54

Karadeniz Bölgesi'nde sel ve heyelan felaketiyle mücadele sürüyor. Ordu'da sağanak nedeniyle, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun tünel çıkışında yol çöktü. Asfalt zeminin çökerek dereye uçma anları, kameraya yansıdı.

Ordu'da 3 gün boyunca devam eden sağanak nedeniyle, Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun Mesudiye ilçesindeki etabında tünel çıkışında yol çöktü.

YOĞUN SU AKIŞINA DAYANAMADI

Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu etabında sağanak nedeniyle dün heyelanlar meydana geldi. Ordu'dan Akdeniz'e ulaşımı sağlayan yol üzerinde, Mesudiye ilçesi sınırında bulunan Darıcabaşı Tüneli mevkiinde Çağlayan Deresi'nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çöktü. Ardından da asfalt zeminde de çökme meydana geldi. Bunun üzerine yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

ZEMİNİN DEREYE UÇTUĞU ANLAR KAMERADADA

Öte yandan menfez ve yolun çökme anı o esnada bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, asfalt zeminin çökerek dereye uçma anları yer aldı. Ekipler yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatırken bölgede hızlı bir şekilde çalışma başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA
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Karadeniz, Mesudiye, Akdeniz, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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