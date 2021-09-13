Ordu'da tünelde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tünelde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli'nde Samsun istikametine seyreden Vahid Ünal yönetimindeki W 32953J plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen Bayram Ak'ın kullandığı 34 BPY 829 plakalı tıra, ardından bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile ismi henüz öğrenilemeyen eşi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları özel hastanede tedavi altına alındı.

Tünel kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.